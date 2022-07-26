Sakarya'daki orman yangınında yürek yakan görüntü! Alevlerin ortasında kül oldu - Son Dakika
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Sakarya'daki orman yangınında yürek yakan görüntü! Alevlerin ortasında kül oldu

26.07.2022 13:33

Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonrası yapılan incelemelerde alevlerden kaçamayan bir kaplumbağanın yandığı görüldü. Söz konusu yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti.

Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda dün yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile uçağı da sevk edildi.

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Orman yangınından geriye kalan acı kare! Kaçamayınca cayır cayır yandı

KAPLUMBAĞANIN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI

Yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bölgedeki zarar havadan görüntülendi. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk olmaması adına bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken alevlerden kaçamayarak telef olan kaplumbağanın görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

Orman yangınından geriye kalan acı kare! Kaçamayınca cayır cayır yandı
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ADAPAZARI'NDA 6 HEKTAR ORMAN YANDI ADAPAZARI'NDA 6 HEKTAR ORMAN YANDI Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'daki orman yangınında yürek yakan görüntü! Alevlerin ortasında kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'daki orman yangınında yürek yakan görüntü! Alevlerin ortasında kül oldu - Son Dakika
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