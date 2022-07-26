Sakarya'daki orman yangınında yürek yakan görüntü! Alevlerin ortasında kül oldu

Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda dün yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile uçağı da sevk edildi.

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

KAPLUMBAĞANIN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI

Yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bölgedeki zarar havadan görüntülendi. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk olmaması adına bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken alevlerden kaçamayarak telef olan kaplumbağanın görüntüsü ise yürekleri sızlattı.