Son dakika haber... Yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
10.08.2021 16:23
Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerden kaçarken girdiği denizde mahsur kaldığı belirtilen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerden kaçarken girdiği denizde mahsur kaldığı belirtilen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Muğla'nın çeşitli ilçelerinde çıkan orman yangınları hayvanları da olumsuz etkiledi. Yangınlarda birçok hayvan da zarar gördü. Marmaris'teki orman yangını sırasından alevlerden kaçtığı öen sürülen bir köpek girdiği denizde mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler denizin ortasındaki köpeği yakalayarak kurtardı. Tekneye alınan köpek daha sonra doğaya bırakıldı.
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