Orman yangınını itfaiye ve vatandaşlar söndürdü - Son Dakika

Orman yangınını itfaiye ve vatandaşlar söndürdü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ormanlık alanda yaşandı. Ormanlık alanda yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye araçları yangın yerine giremezken, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri kopardıkları çalılarla yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Dumanı görür görmez komşularla birlikte yangını söndürmeye geldiğini söyleyen Bekir Kılıç, "Malum korona virüs önlemleri kapsamında evde kalıyorduk ve evde kalmanın avantajını kullanarak yangın yerine gelerek komşularla birlikte müdahale ettik" diye konuştu.