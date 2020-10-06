Orman yangınını köylüler söndürdü - Son Dakika

Orman yangınını köylüler söndürdü
Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın köylülerin müdahaleleri sonucu söndürüldü.
Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın köylülerin müdahaleleri sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Koçali Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı orman yangını meydana geldi. Meşe ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etti. Köylülerin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürülürken, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. - ADIYAMAN
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