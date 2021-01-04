Orman yangınını köylüler söndürdü - Son Dakika

Orman yangınını köylüler söndürdü

04.01.2021 01:59

Orman yangınını köylüler söndürdü -İmamın fark ettiği yangın büyümeden söndürüldü Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli Köyü'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Orman yangınını köylüler söndürdü

-İmamın fark ettiği yangın büyümeden söndürüldü

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli Köyü'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Köy imamının fark ettiği yangın köylülerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan kül oldu.

Olay Düzce'nin Cumayeri İlçesine bağlı Üvezbeli Köyü Kersendüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kersendüzü Cami'nin üst kısımlarında köy imamı ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini fark etti. Durumu hemen köy muhtarına bildiren imam, yangına müdahale olmaya başladı. Köylülerde uzun süredir yağış olmayan köylerine alevlerin kısa sürede ulaşabileceğini düşünerek müdahil olmaya başladı. Köylüler orman içinde hızla ilerleyen alevlere müdahil olurken, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arasözler ile Düzce ve Cumayeri Belediyeleri İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 3.5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, köylülerin yoğun çabası ile alevler köye ulaşmadan söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlarken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Orman yangınını köylüler söndürdü
Orman yangınını köylüler söndürdü
Orman yangınını köylüler söndürdü

Orman İşletme Müdürlüğü, Cumayeri, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangınını köylüler söndürdü - Son Dakika


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