Son Dakika Haberleri: Orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

35 dakika önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor, System.String[]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Yapıldak Mahallesi'ndeki İni Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 10 arazör, 4 iş makinesi ve 100 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
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