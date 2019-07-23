Son Dakika Haberleri: Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu
Son Dakika Güncel Haber

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

1 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için itfaiye ekipleri ile birlikte köylüler de seferber oldu.

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için itfaiye ekipleri ile birlikte köylüler de seferber oldu. Alınan bilgiye göre, Milas'ın Kısırlar Mahallesi Zeytinlik koyunda Milas İşletmesi Karacahisar Şefliği Kısırlar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için orman ve itfaiye ekipleri büyük mücadele verdi. Çam ağaçlarının tutuştuğunu gören mahalle sakinleri ormanlık alana giderek söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangına 18 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, 3 iş makinası, 4 helikopter, 2 bel arazözü, 10 itfaiye aracı ve personeli, 149 Orman İşletmesine bağlı ekip ile yangın söndürme işçisi ve çok sayıda vatandaş yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler kontrol altına alıp söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
(İHA)
İtfaiye, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Son dakika! ABD'de gözaltına alınan Hakan Atilla Türkiye'ye gönderiliyor Son dakika! ABD'den kritik açıklama: İkinci İHA'yı da düşürdük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 21:36:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]