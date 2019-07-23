Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için itfaiye ekipleri ile birlikte köylüler de seferber oldu.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
'nın Milas
ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için itfaiye ekipleri ile birlikte köylüler de seferber oldu.
Alınan bilgiye göre, Milas'ın Kısırlar Mahallesi Zeytinlik
koyunda Milas İşletmesi Karacahisar
Şefliği Kısırlar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için orman ve itfaiye ekipleri büyük mücadele verdi. Çam ağaçlarının tutuştuğunu gören mahalle sakinleri ormanlık alana giderek söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangına 18 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, 3 iş makinası, 4 helikopter, 2 bel arazözü, 10 itfaiye aracı ve personeli, 149 Orman İşletmesine bağlı ekip ile yangın söndürme işçisi ve çok sayıda vatandaş yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler kontrol altına alıp söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. - MUĞLA
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