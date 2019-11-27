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Orman yangınını söndürmek için seferber oldular

7 saat önce

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekipleri, inşaat çalışanları ile köylülerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Orman yangınını söndürmek için seferber oldular, System.String[]

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekipleri, inşaat çalışanları ile köylülerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Bulancak'a bağlı Kovanlık beldesi Tandır köyündeki ormanlıkta, dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına köylüler, kazma ve kürekler ile müdahale etmeye çalıştı. Bölgeye yakın yerdeki HES şantiyesinde çalışan işçiler de itfaiye ekipleri gelene kadar beton mikseri kamyonlarına su doldurup, beton pompasıyla da su sıkarak, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Köylüler ile itfaiye ve orman işletme çalışanlarının arazözlerle müdahale ettiği yangın, gece yarısı güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının yerleşim yerlerinde bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf eden köylüler, ekiplerle sabaha kadar çalışma yaptı. Yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.Kazmayla yangına müdahaleye giden Sevgi Koç, yangının çıktığını telefonla haber aldıklarını belirterek, "Akşam yangın ilk çıktığında ufaktı, rüzgar esmeye başlayınca büyüdü. Yakınında evlere gelmesin, diye hemen müdahaleye gittik. Evlerin dışına yangından korumak için hortumla su vurduk, ısladık. Çok şükür kontrol altına alındı" dedi.


Bulancak, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:35 Kaynak: DHA
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