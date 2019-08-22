Son Dakika Haberleri: Orman yangınını vatandaşlar söndürdü
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Orman yangınını vatandaşlar söndürdü

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:32 Kaynak: AA
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