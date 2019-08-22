Orman yangınını vatandaşlar söndürdü
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:32 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
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