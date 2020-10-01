Orman yangınının izleri siliniyor - Son Dakika

Orman yangınının izleri siliniyor

Orman yangınının izleri siliniyor Küle dönen 14 hektarlık alandaki ağaçlar kesilerek temizleniyor Kesilen 2 bin ağacın yerine 22 bin fidan dikilecek Bursa'da uyuşturucu bağımlısının küle dönmesine sebebiyet verdiği 14 hektarlık ormanlık alandaki 2 bin 284 ağacın yerine 22 bin fidan dikilecek.

Orman yangınının izleri siliniyor

Küle dönen 14 hektarlık alandaki ağaçlar kesilerek temizleniyor

Kesilen 2 bin ağacın yerine 22 bin fidan dikilecek

B URSA - Bursa'da uyuşturucu bağımlısının küle dönmesine sebebiyet verdiği 14 hektarlık ormanlık alandaki 2 bin 284 ağacın yerine 22 bin fidan dikilecek. Oman işçileri, yanan ağaçları tek tek keserek alanı temizliyor.

Bursa'da 17 Ağustos 2020 tarihinde Nilüfer Demirci Mahallesi Dereköy mevkiinde uyuşturucu bağımlısı bir vatandaşın sebep olduğu yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. 3 helikopter, 17 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 2 dozer, 1 treyler ve 83 kişinin katıldığı söndürme çalışması 2 gün sürdü. Yangında 14 hektar orman alanı 2 hektar ziraat alanı zarar gördü, 2 bin 284 ağaçta küle döndü. Orman işçilerinin küle dönen ağaçları tek tek keserek temizlerken, ağaçlar piyasada değerlendirilmek üzere kesilerek sahadan çıkarılıyor. Toprak sürülecek temizlenirken, 2 bin ağacın yerine 22 bin fidan dikilecek.

Alanda incelemelerde bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Uyuşturucu bağımlısının dikkatsizliği sonucu çıkan yangın rüzgarın tesiriyle büyüyerek 14 hektarlık orman, 2 hektarlık zirai alan zarar gördü. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin etkin müdahalesiyle birlikte, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra alandaki yanan ağaçların temizlenmesi ve sahadan uzaklaştırma çalışmalarına başladı. Aralık ayı içerisinde bu saha tamamen sürülerek ağaçlandırılacak. 2 bin 284 yanan ağacın yerine endüstriyel ve ekonomik değeri olan kızılçam, fıstıkçamı, sedir, ıhlamur, akasya, incir, ceviz ve erguvan olmak üzere 22 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Burayı yeniden 1 metrekaresini boş bırakmaksızın orman olarak geri kazanacağız" dedi.

Bursa'da sene başından bugüne kadar çıkan 43 orman yangınında 85 hektar alanın yandığını ifade eden Yalçın, 57 kırsal yangında ise 160 hektar ziraat arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

Orman yangınının izleri siliniyor
Orman yangınının izleri siliniyor
Orman yangınının izleri siliniyor
Orman yangınının izleri siliniyor

Uyuşturucu Bağımlısı, 17 Ağustos, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orman yangınının izleri siliniyor - Son Dakika

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