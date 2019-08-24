Son Dakika Haberleri: Orman yangınının meydana geldiği alanda inceleme
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Orman yangınının meydana geldiği alanda inceleme

37 dakika önce

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, orman yangınının çıktığı alanda incelemelerde bulundu.

Orman yangınının meydana geldiği alanda inceleme, System.String[]

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, orman yangınının çıktığı alanda incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Osman İnan, Hayrabolu Belediyesi olarak ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.


İnan, yanan yerlerin eski haline gelmesi için fidan dikme kampanyası başlatacaklarını kaydetti.


Hayrabolu Göleti'ndeki orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar görmüştü. - TEKİRDAĞ

Orman İşletme Müdürlüğü, Osman İnan, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
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