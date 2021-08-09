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Orman yangınları: 240 yangından 5'i devam ediyor; yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok - Son Dakika
BBC

Orman yangınları: 240 yangından 5'i devam ediyor; yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok

09.08.2021 07:14
Orman yangınları: 240 yangından 5'i devam ediyor; yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 30'dan fazla şehirde çıkan 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini ve şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangının olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 30'dan fazla şehirde çıkan 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini ve şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangının olmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bakan Pakdemirli devam eden orman yangınlarına ilişkin Marmaris Öğretmenevi'nde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli Isparta'nın Sütçüler, Antalya'nın Kaş, Manisa'nın Gördes, Hatay'ın İskenderun ve İzmir'in Urla ve Torbalı ilçelerindeki yangınlar ile Dalaman Havalimanı'nı tehdit eden ve Datça'da çıkan yangınların gün içinde kontrol altına alındığını bildirdi.

Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durumun iyiye doğru gittiğini belirten Pakdemirli şöyle konuştu:

"Devam eden yangınlarda 15 uçak, 9 İHA, 1 insansız hava helikopteri, 64 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle yangınları kontrol etmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon."

Pakdemirli yangınlara müdahale eden 3 uçağın Bakanlığa ait olduğunu; kalan uçakların ise uluslararası yardımlardan geldiğini ve Avrupa Birliği ve Yunanistan'dan gelen 2 uçağın da Türkiye'den ayrıldığını belirtti.

Aynı şekilde 39 helikopterlerinin olduğunu belirten Pakdemirli, "10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı" dedi.

'Yunanistan'ın uçak talebi var, değerlendiriyoruz'

Yunanistan'da devam eden yangınlarla ilgili olarak da Atina yönetiminin bir uçak talebi olduğunu ve bunu değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Pakdemirli, "Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" diye konuştu.

'Muğla yangınlarından 6 uçak ve 39 helikopter görev yaptı'

Muğla'da 16 orman yangınının meydana geldiğini dile getiren Pakdemirli, bu yangınlarda 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personelin görev yaptığını söyledi.

Yanan ormanlık arazilerin başka amaçlarla kullanılmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Pakdemirli, "Buralar yeniden ağaçlandırılacak" dedi.

Pakdemirli, 6 ilde oluşan zararı açıkladı

Bakan Pakdemirli'nin aktardıklarına göre, Adana, Aydın, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Mersin'de toplam 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 320 çiftçinin hasar tespiti yapıldı ve bu bölgede 51 bin 770 dekar ekili dikili alan 670 dekar sera, 4 bin büyükbaş, 4 bin 204 küçükbaş, 5 bin 475 arılı kovan, 28 bin 762 kanatlı hayvan, 6 bin 570 alet makine, 2 bin 549 ton depolu ürünler, bin 840 tarımsal yapı zarar gördü.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) yangınlarda 102 milyon 464 taleple hasar beyanı olduğuna değinen Pakdemirli, "TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün itibarıyla Antalya'ya 9 milyon lira daha para gönderdik" diye konuştu.

'Evleri 1 yıl içerisinde bitireceğiz'

Toplantıda konuşan Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Bodrum, Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerindeki 303 mahalleden 37'sinin etkilendiğini bildirdi.

2 bin 923 binada inceleme yaptıklarını ve de toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından tamamen etkilendiğini belirten Bakan Kurum şöyle devam etti:

"2+1 evlerimizi 2+1, 3+1 olanları da 3+1 olacak şekliyle. AFAD'dan hak sahibi olabilenleri AFAD'dan, hak sahibi olamayanları da Bakanlığımızın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kapsamında yapacağız. En geç 1-2 ay içerisinde burada da inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve bir yıl bitmeden de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz."

Orman yangınları: 240 yangından 5'i devam ediyor; yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Orman yangınları: 240 yangından 5'i devam ediyor; yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Orman yangınları: 240 yangından 5'i devam ediyor; yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Muğla, Uçak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orman yangınları: 240 yangından 5'i devam ediyor; yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok - Son Dakika Dünya

BBC

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