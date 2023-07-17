Orman Yangınları Artıyor: Hatay, Çanakkale ve Mersin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Orman Yangınları Artıyor: Hatay, Çanakkale ve Mersin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

17.07.2023 07:47

Havaların ısınması ve tatil yerlerinin kalabalıklaşması sonucunda orman yangınları artış gösteriyor. Hatay'ın Belen ilçesinde, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında ve Mersin'de Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangınlar çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı. Hatay'da 2 kişi gözaltına alındı. Yangınlar sonucunda evler ve araçlarda hasar meydana geldi. Çanakkale'ye çevre illerden destek gönderildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Havaların ısınması ve tatil yerlerinin kalabalıklaşması sonrası ormanlarımızdaki yangınlar çoğaldı. Son olarak Hatay'ın Belen ilçesinde, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada ve Mersin'de Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ederken son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya ise "Belen yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltında. 7 evimiz yandı. vatandaşlar güvenli yerlere tahliye edildi" dedi.

HATAY'DA 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, personel sevk edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı,Soğukoluk Mahallesi'nde çıkan yangına ekiplerin anında müdahaleye başladığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye vardığında basına yaptığı açıklamada yangının 7 eve ve 4 araca sıçradığı bilgisini verdi. Öte yandan Yerlikaya, yangının bir evin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını ve alevlerin kontrol edilemeyerek ormana sıçradığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, "Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını insan kaynaklı, 2 kişi gözaltına alındı." dedi.

3 ilde orman yangını: Evler yandı, vatandaşlar tahliye edildi, 2 kişi gözaltında

"7 EV YANDI"

Yerlikaya şunları söyledi: "Hatay Çanakkale ve Mersin'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibariyle can kaybımız yok. Yaralımız yok. Belen'le ilgili 13.37'de ihbar geldiği andan itibaren gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız biz de İçişleri Bakanlığı ailesi olarak çalışma yürütüldü. Bir orman yangını olduğu an içimiz yanıyor. Bir seferberlik ortamında kurum ve kuruluşlar olay yerine geliyor. Yangın bölgesinde riskli haneler tahliye edildi. Issız yerler hariç tahliye edildi. 7 evimiz yandı, 4 araçta hasar var.

3 ilde orman yangını: Evler yandı, vatandaşlar tahliye edildi, 2 kişi gözaltında

SAZLIK ALANI TEMİZLEMEK İÇİN ATEŞ YAKMIŞLAR

Yangının sebebiyle ilgili jandarmamız çalıştı. Armutçuk mevkisinde 2 kişi bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için ateş yakıyorlar ve kontrol edemiyorlar ve ciğerlerimizin yanmasına neden oluyorlar. Adli süreç başlatıldı. Yakalandılar. Çanakkale'de de tedbir amaçlı orada yaşayan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Akabinde Mersin'de yangın çıktı. Maalesef 5 ev yandı. Meteorolojik uyarılara hassasiyet göstermemiz lazım. Çanakkale ve Mersin'de de yangının sebebi noktasında jandarmamız titizlikle çalışıyor."

3 ilde orman yangını: Evler yandı, vatandaşlar tahliye edildi, 2 kişi gözaltında

ÇANAKKALE'YE ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

3 ilde orman yangını: Evler yandı, vatandaşlar tahliye edildi, 2 kişi gözaltında

VATANDAŞLAR TESİSLERDE MİSAFİR EDİLECEK

Çanakkale Valiliği, devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir." Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği öğrenildi.

3 ilde orman yangını: Evler yandı, vatandaşlar tahliye edildi, 2 kişi gözaltında

MERSİN'DE TEDBİR AMAÇLI EVLER BOŞALTILDI

Mersin'de Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

Öte yandan alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yandı, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltıldı.Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı.

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Son Dakika Güncel Orman Yangınları Artıyor: Hatay, Çanakkale ve Mersin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika


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