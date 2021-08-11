Orman yangınları: Cezayir'de 25 asker ve 17 sivil hayatını kaybetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, başkentin doğusunda devam eden orman yangınlarında en az 25 asker ve 17 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kabiliye bölgesindeki ormanlık alanda da yangınlarla mücadele eden çok sayıda asker yaralandı.

Bölgede hava sıcaklığı Çarşamba günü 46 santigrat dereceye kadar çıkıyor.

Yetkililerin ülkenin resmi haber ajansı APS'ye yaptıkları açıklamada, ülke çapında 17 farklı bölgede 100'den fazla orman yangının çıktığını belirtti.

Ölen vatandaşları için baş sağlığı mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Tebbun, Twitter'da yaptığı paylaşımda Bejaia ve Tizi Ouzou'daki dağlık alanda 100'den fazla insanın da yangınlardan kurtarıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Kamel Beldjoud ise 50 civarında yangının kundaklama sonucunda çıktığını söyledi.

Türkiye de dahil olmak üzere Yunanistan, Lübnan, İtalya ve Kıbrıs gibi Akdeniz ülkeleri bir süredir yangınlarla boğuşuyor.

İklim krizinin sonucu olarak sıcak ve kuru hava orman yangınlarının büyümesine olanak tanıyor.

Sanayi devriminden bu yana dünya 1,2 santigrat derece ısındı. Karbon emisyonlarını azaltmak adına emin adımlar atılmadığı sürece de ısınmanın devam etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bilim insanlarının hazırladığı iklim değişikliği raporu, krizin küresel ölçekte büyük bir etkisinin olduğunu gösterdi.

BM Genel Sekreteri António Guterres, raporun insanlık için kırmızı bir alarm olduğunu söyledi.