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Orman yangınları diğer şehirleri de tedirgin etti! İzmir ve Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı - Son Dakika

Orman yangınları diğer şehirleri de tedirgin etti! İzmir ve Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı

30.07.2021 10:24

Türkiye'nin 8 ilinde çıkan yangınlar diğer şehirleri de teyakkuza geçirdi. Balıkesir'de yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ilde ormanlara girişlerin yasaklandığını Twitter'dan açıkladı.

Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. İzmir'de ise Valilik kararı ile ormanlara girişler yasaklanırken kararı Twitter'dan Tunç Soyer duyurdu.

BALIKESİR'DE YASAKLAR 31 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş–çıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca 'Valilik oluru' alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır.

İzmir ve Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı

Acil durumlarda ise sözlü talimatlar uygulanacak, takiben en kısa sürede yazılı 'olur'a dönüştürülecektir. Belirtilen piknik yapılacak alanlar ile 30. Maddesinde belirtilen girişi yasaklanan tehlikeli ve kıymetli alanların kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ve/veya Orman İşletme Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlıklarınca sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecektir"

İZMİR'DEKİ YASAKLARI TUNÇ SOYER DUYURDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından ormanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu. Soyer yaptığı paylaşımda, "Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de ormanlara giriş 3 ay yasaklandı
Orman yangınları diğer şehirleri de tedirgin etti! İzmir ve Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı

Tunç Soyer, Balıkesir, Twitter, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orman yangınları diğer şehirleri de tedirgin etti! İzmir ve Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı - Son Dakika


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