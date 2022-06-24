Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi - Son Dakika
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Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi

24.06.2022 17:47

Marmaris'te çıkan yangın bölgesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alevlerin başlamasına sebep olan kişiye verilecek ceza sorusu sonrası idam tartışmalarına da değindi. Erdoğan, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Adam affedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden yangını çıkartan S.A., yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınmış ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etmişti. Tutuklanan şahıs, savunmasında "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" ifadelerini kullandı.

YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangın merkezinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde inceleme yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

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Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını başlatan şahsa verilecek cezaya ilişkin bir soruya sert yanıt verdi. Erdoğan, "Sana sorsam sen hangi kanaattesin? Ben de aynı kanaatteyim. Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli" ifadelerini kullandı.

"BU TARTIŞILMALI"

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam affedersin içmiş şaribülleyli vennehar (gece gündüz şarap içen kimse) bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız" dedi.

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.' Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı'

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