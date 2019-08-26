Orman yangınları için İzmir'e gelmişti... Kahraman Ukraynalı pilota İzmir'de cenaze töreni

İZMİR - İzmir'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan ve Gaziemir ilçesinde kaldığı otel odasında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Ukraynalı pilot Yurii Bostnik için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan Ukraynalı pilot Yurii Bostnik, İzmir Karabağlar'da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere Antalya'dan İzmir'e gelmiş ve geçen çarşamba günü Gaziemir ilçesindeki otel odasında ölü bulunmuştu. Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliğinde görev yapan ve iki gün boyunca yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopter pilotu Bostnik'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Bostnik'in cenazesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne getirildi. Burada, kahraman pilot için cenaze töreni düzenlendi. Törene; İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, Bostnik'in ailesi adına sigorta şirketi yetkilisi ve tercüman Nurmakhambet ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı. Bostnik'in tabutuna Türk bayrağı sarılırken, tabutun önüne Ukrayna ve Türk bayrağının yanı sıra Bostnik'in fotoğrafı konuldu. Cenaze önce Antalya'ya, sonra da Ukrayna Odessa'ya gönderilecek. Pilotun, evli ve bir avlat sahibi olduğu, ayrıca Afganistan'da katıldığı savaşta iki gazi madalyası aldığı öğrenildi.

"Olağanüstü çaba sarf etti"

Törende konuşan İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, "18 Ağustos tarihinde Karabağlar Tırazlı mevkiinde çıkan orman yangınının, rüzgarın etkisi ile büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün ekiplerinin yetersiz kalması sebebiyle çevre bölge müdürlüklerinden arazöz, teknik eleman talep edilmişti. Bu çerçevede komşu bölge müdürlüklerinde konuşlanmış olan helikopterlerin tamamını Karabağlar yangınına katılmak üzere talep etmiştik. Bunlardan biri de Antalya Manavgat'ta konuşlanmış olan helikopter ve pilotuydu. Yurii Bostnik, yangının ilk ve ikinci gününe katılmış, olağanüstü çaba sarf etmiş, dinlenmek üzere otele gittiğinde hayatını kaybetmiştir. Yurii Bostnik'in ailesine ülkemiz adına en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmaları hep takdirle yad edilecektir" dedi.

"Üç ülkenin kahramanıydı"

Bostnik ile çalışan sigorta şirketi yetkilisi ve tercüman olan Kazakistanlı Nurmakhambet de, "Yurii Bostnik bizimle 3 sene çalıştı. O Afganistan'daki savaştan iki gazi madalyası sahibi kahraman bir pilottu. O Kazakistan, Türkiye ve Ukrayna'nın kahramanı. Yangında profesyonelce çalıştı. O çok iyi bir insandı. Cenazesi önce Antalya'ya oradan da Ukrayna'nın Odessa kentine gidecek. Cenazesini ben teslim edeceğim" diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarına katılmıştı

Olay, 21 Ağustos'ta Gaziemir ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 853 numaralı helikopter ile iki gün boyunca sahadaki çalışmalara katılan Bostnik, yangının kontrol altına alındığı çarşamba akşamı yardımcı pilot Uğur Uysal ile birlikte otelde yemek yedi ve Bostnik gece saat 00.30'da odasına çıktı. Uysal, soğutma çalışmalarına katılmak için hazırlanıp Bostnik'i uyandırmak için önce telefonla aradı, ardından odasına gitti. Uysal, kapı açılmayınca durumu otel görevlilerine bildirdi. Otelin ikinci katındaki 1122 numaralı odayı personel kartı ile açan otel görevlileri Bostnik'in banyoda sırt üstü baygın halde yattığını fark etti. Otel görevlileri durumu polise haber verip 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ni arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Bostnik'in hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.