"Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" video konferansla toplandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu' video konferansla toplandı - Son Dakika

"Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" video konferansla toplandı

6 saat önce

Eskişehir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Eskişehir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.


Toplantıya; İl Jandarma Komutanı J.Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Tarım Orman Müdürü Dr. Emine Sever, İl Acil Afet Müdürü Recep Bayar ve komisyonu oluşturan diğer kamu kurum temsilcileri katıldı.


Covid-19 salgını sebebiyle bu yılki toplantının video konferans yöntemi ile yapıldığını kaydeden Vali Çakacak, "Orman yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşların imkanlarından yararlanmanın ve yardımlaşma konusunun konuşulup kararların alınacağı 2020 yılı Eskişehir İli 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı'na hoş geldiniz" dedi.


Toplantı esnasında görüşülecek konuların ve alınacak kararların ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileyen Vali Çakacak, toplantının açılışında şunları söyledi:


"Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının oluşması için en elverişli zamanlar da başlamış oluyor. Bu sebepten ciddi bir orman varlığına sahip ilimizdeki olası yangın durumlarını ve bu yangınlara müdahalede farklı kurum ve kuruluşların sunacağı somut katkılar ile eşgüdümün nasıl sağlanacağı noktasında fikir alışverişinde bulunmak ve kararlar almak üzere video konferans ile bir araya geldik. Sunacağınız görüşler, alacağımız kararların sıhhatini artıracaktır. Bildiğiniz üzere ülkemizde her yıl çeşitli büyüklükte yangınlar çıkmakta, hatta bazen hiç akla gelmeyen basit sebeplerden bile çok büyük orman yangınları meydana gelebilmektedir. Yangınlar sadece ağaçları yok etmekle kalmayıp, toprak yüzeyini koruyucu bir tabaka gibi saran ölü ve diri örtüyü de yok ederek ekolojik dengeyi bozmakta, ormandaki yaşam ortamına son vermektedir. Bu sebepten sıcaklıklar iyice artmadan ve yangın mevsimi başlamadan önce, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın olası yangın durumlarına nasıl katkılar sunacaklarının ve hangi görevleri icra edeceklerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde yangına müdahale kapasitesi ve imkanları eskiye nazaran hayli artmıştır. Orman Genel Müdürlüğümüz gerek helikopter filolarını ve yangın söndürme uçaklarını gerekse de teknolojik altyapıları ile teknik elaman ihtiyaçlarını hayli artırdılar. Gelişmiş, donanımlı araçlarla orman yangınlarına kısa sürede etkin bir şekilde müdahale edilmekte, yangınlar büyümeden kontrol altına alınabilmektedir. Orman yangınlarına karşı ilimizde, yangına hassas bölgelere yakın yerlerde 24 saat esasına göre hazır bekleyen ekiplerin oluşturulması ve ekiplerimizin teyakkuz halinde olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu sayede yangın mahalline kısa sürede varılmak suretiyle yangını, büyümeden kontrol altına alma imkanımız artacaktır. Şunu da ifade etmek gerekir ki orman yangınlarının önlenmesinde ve söndürülmesinde görevli olan kurumların yanı sıra vatandaşlarımıza da görev düşmektedir. Vatandaşlarımızın duyarlılığını arttıracak, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturacak çalışmalar yapılmak suretiyle onların da dikkati bu konuya çekilmelidir. Duyarlı bir vatandaşımızın zamanında ihbarı ile çok büyük yangınların önüne geçilebilmektedir. 2020 yılının, orman yangınlarının ve zararların en az seviyede olacağı veya hiç olmayacağı ve hepsinden önemlisi hiçbir can kaybının yaşanmadığı bir yıl olmasını diliyorum."


Vali Çakacak'ın konuşmasından sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar alınacak önlemler ve protokol maddeleri hakkında bilgi verdi.


Ardından Vali Çakacak ve kamu kurum ve kuruluşlarını temsil eden komisyon üyeleri, Eskişehir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınması gereken tedbirleri görüşerek karara bağladı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:00 Kaynak: İHA


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