Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Vekili Ahmet Karatepe Başkanlığında Yapıldı. - Son Dakika

Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Vekili Ahmet Karatepe Başkanlığında Yapıldı.

Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Vekili Ahmet Karatepe Başkanlığında Yapıldı.
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği Orman Yangınlarıyla Mücadele toplantısına Vali Vekili Ahmet Karatepe'nin yanı sıra, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş, İl Jandarma...

Faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği Orman Yangınlarıyla Mücadele toplantısına Vali Vekili Ahmet Karatepe'nin yanı sıra, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş, İl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Engin Köktürk ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik olarak alınan kararlar gereğince; 1- Oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınını önlemek amacıyla, orman yangınlarının artması söz konusu olacağından, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında orman alanlarına giriş - çıkışlar 30. 07. 2021 tarihinden itibaren 01. 09. 2021 tarihine kadar yasaklanmıştır. Giriş - çıkış yasağının uygulaması ve kontrolünün, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüklerince sağlanması, 2- Başta Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Köy Muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından tescilli piknik ve mesire yerleri dışında, orman alanlarında piknik yapılmaması ve bu alanlara giriş-çıkışa müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşın bilgilendirilmesi ve uyarılması, 3- Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangına hassas yerlere orman yangınlarına karşı duyarlılığın arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması, 4- Ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip, olası yangın tehlikesi oluşması muhtemel durumlarda acil tedbirler alınması, 5- Ormanlara 4 Km. mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ateşi, piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı yapılan kutlamalarda, havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmemesi, 6- Karabük Orman İşletme Müdürlüklerinin Köy Muhtarları ile sürekli irtibat halinde olması ve Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararındaki hususların muhtarlarımızca vatandaşlarımıza hatırlatılması, 7- Karabük İl Merkez, İlçe ve Belde Belediyelerinin arazöz, vidanjör, su tankeri gibi tüm araçlarıyla söndürme ve soğutma çalışmalarına katılması, 8- İl Müftülüğünce, ilimiz sınırları içindeki camilerde vaaz veya konuşmalarda orman yangınları hususunun cemaate anlatılması; vatandaşların duyarlılığı, bilgisi ve yangın söndürme duyguları ile ormanın yararları ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, 9- Olası yangın durumunda, yangının seyir ve vahametine göre İl Özel İdaresi, DSİ, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Belediye (gerektiğinde Askeri Birlikler) vd. kurum ve kuruluşlardan personel, araç- gereç ve iş makinesi takviyesinin sağlanması, 10- Köy ve Mahalle Muhtarları tarafından, emniyetli toplanma merkezlerinin oluşturulması ve orman yangınının yerleşim birimlerine sirayet etmesi durumunda, yerleşim yerlerinin tahliyesi gibi konularda, yetkililerle derhal temasa geçerek gerekli tedbirlerin alınması, 11- Muhtemel orman yangınlarına karşı belediye, köy ve mahallelerimizde bulunan su tankları, üçer tonluk arazöz ve su tankerlerinin dolu halde ve kullanıma hazır şekilde bekletilmesi, 12- Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından orman yangını riski hakkında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin anlık olarak bilgilendirilmesi, 13- Enerji ve doğalgaz nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı Enerjisa Bedaş Müdürlüğü ve Kargaz Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 14- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması,

15- Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve İl, İlçe ve Belde Belediyelerince iş bu karar gereği ormanlık alanlara giriş- çıkış yasağı hakkında bilgilendirme yapılması kararları alınmıştır.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Vekili Ahmet Karatepe Başkanlığında Yapıldı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Vali Vekili Ahmet Karatepe Başkanlığında Yapıldı. - Son Dakika
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