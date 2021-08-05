Orman Yangınları ile Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı. - Son Dakika

Orman Yangınları ile Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.

Orman Yangınları ile Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü Orman Yangınları ile Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı Vali...

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü Orman Yangınları ile Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcıları Ahmet Karatepe ve Ertuğrul Arslan, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı tarafından orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibariyle yapılması gerekli hususlar değerlendirildi.

Havaların ısınması ve nem oranlarının düşmesiyle birlikte yangın riskinin arttığı bu günlerde, yangınların çıkmasında en önemli etken olan insan kaynaklı sebepleri ortadan kaldırmak üzere ormanlarımıza girişlerin, ateş yakılmasının ve sebebiyet verecek diğer eylemlerin yasaklandığını ifade eden Vali Gürel, alınan bu kararlar doğrultusunda Belediyelerimiz, Güvenlik Güçlerimiz ve diğer ilgili kurum kuruluşlarımızla birlikte, ormanlarımıza girilmesini engelleyici tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesi talimatlarında bulundu.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşması, istişarelerin yapılması ve koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Orman Yangınları, Jandarma, Yangın, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Orman Yangınları ile Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı. - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama
23:21 Dile kolay tam 17 maç! Galatasaray'ın çılgın serisi devam ediyor
23:06 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti bir türlü dinmiyor
22:54 1 puana razı olan Okan Buruk'tan Kopenhag maçı sonrası itiraf: Mutlu değilim
22:51 Karabağ'da Rus Barış Gücü askerlerine saldırı düzenlendi
22:51 Adana'da madde bağımlısı kadın parktaki çeşmede herkesin gözü önünde banyo yaptı
22:22 Karabağ'da ateşkes kararı sonrası sokağa inen yüzlerce kişi, Erivan'ı yangın yerine çevirdi
22:13 Mücadele nefes kesti! Real Madrid, 3 puanı son anda aldı
21:47 6 yıldır firari olan FETÖ'cü, Ankara polisinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı
21:46 Belediye görevlisinin, "Git buradan" dediği adam kendini salıncağa bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 00:03:26. #1.11#
SON DAKİKA: Orman Yangınları ile Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement