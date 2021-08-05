Orman Yangınları ile Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü Orman Yangınları ile Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcıları Ahmet Karatepe ve Ertuğrul Arslan, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı tarafından orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibariyle yapılması gerekli hususlar değerlendirildi.

Havaların ısınması ve nem oranlarının düşmesiyle birlikte yangın riskinin arttığı bu günlerde, yangınların çıkmasında en önemli etken olan insan kaynaklı sebepleri ortadan kaldırmak üzere ormanlarımıza girişlerin, ateş yakılmasının ve sebebiyet verecek diğer eylemlerin yasaklandığını ifade eden Vali Gürel, alınan bu kararlar doğrultusunda Belediyelerimiz, Güvenlik Güçlerimiz ve diğer ilgili kurum kuruluşlarımızla birlikte, ormanlarımıza girilmesini engelleyici tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesi talimatlarında bulundu.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşması, istişarelerin yapılması ve koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi ile sona erdi.