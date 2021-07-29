?? ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ?? - Son Dakika

?? ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ??

?? ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ??
Son Güncelleme: 29.07.2021 20:21

Isparta Valiliği, son günlerde çevre illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bir duyuru yayınlandı.

Isparta Valiliği, son günlerde çevre illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bir duyuru yayınlandı. Duyuruda orman varlığı bakımından zengin olan Isparta'da geçtiğimiz yıl alınan yasak kararına vurgu yapılarak tüm vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları istendi.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Son günlerde çevre illerimizde meydana gelen orman yangınlarından dolayı; özellikle nemin düşük, hava sıcaklığının yüksek ve rüzgarın etkili olduğu dönemlerde İlimizde de ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında ateş yakmak büyük tehlike arz etmektedir.

Isparta İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 10. 08. 2020 tarih ve 2 sayılı Kararına istinaden;

Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler haricinde mangal/semaver/ateş yakmak, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb. ) yakmak yasaktır.

İlimiz orman bakımından zengin bir yer olması nedeniyle; söz konusu karar gereğince, vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi ve erken müdahale için orman yangınıyla karşılaşıldığında 177 veya 112'ye vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

HABER VİDEOSU

Kaynak: Habermetre

Isparta Valiliği, Isparta, Son Dakika

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