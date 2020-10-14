Orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan diktiler - Son Dakika

Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekmek için Erzincan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler tarafından fidan dikimi gerçekleştirdi.

Erzincan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu. Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünün sağladığı fidanların dikimine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Ülkemiz genelinde son günlerde çeşitli nedenlerle meydana gelen orman yangınlarının yok ettiği ağaçların yeniden yeşermesine katkıda bulunmak adına yapılan bu etkinlik son derece anlamlıdır. Diktiğimiz bu fidanlar siz öğrencilerimizle birlikte büyüyecek, ülkemize katkı sağlayacak ve sizlere çevre bilincini aşılayacaktır. Ülkemizin akciğerleri olan bu ormanlarımızı beşikten mezara kadar korumalıyız ve bu tür etkinlikleri artırarak akciğerlerimize oksijen sağlamaya devam etmeliyiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenci, öğretmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. - ERZİNCAN