Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor - Son Dakika
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Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor

22.08.2022 21:44
Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor

Orman yangınlarına karşı alarm durumuna geçen Portekiz'de mevcut durumda 2'si büyük 14 yerde yangınlar devam ediyor.

Orman yangınlarına karşı alarm durumuna geçen Portekiz'de mevcut durumda 2'si büyük 14 yerde yangınlar devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Vila Real ve ortasındaki Qurem bölgeleri başta olmak üzere çoğunluğu ülkenin kuzeyinde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına 1800'den fazla itfaiye ile sivil toplum görevlisi, 250 kadar araç ve 10 kadar uçak katılıyor.

Yetkililer, mevcut durumda 100'den fazla belediyede, 2'si büyük 14 yerdeki yangınlara karşı "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede alarma geçildiğini bildirdi.

Portekiz hükümeti, yüksek sıcaklardan ötürü 21, 22 ve 23 Ağustos'ta orman yangınlarına karşı alarm durumu ilan etmiş ve özel izin dışında ormanlara girişleri, tarım alanlarında belirli saatler dışında çalışmayı yasaklamıştı.

Hükümet, geçen hafta 28 bin hektarlık alanın yandığı dağlık Serra de Estrella'yı "felaket bölgesi" ilan etme kararı aldı.

Ülkede 2017'de 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarından sonra en çok yangınlar bu yıl çıkarken, şimdiye kadar 94 bin hektarlık alan kül oldu.

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Kaynak: AA

Portekiz, Tragger, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor - Son Dakika

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