ORMAN YANGINLARINA KARŞI BİDONLU ÖNLEM - Son Dakika

MUĞLA'nın Ula ilçesi Karabörtlen Mahallesi Muhtarı Gürkan Bozoğlu, karayolu kenarında çam ağaçlarıyla kaplı 3 kilometre uzunluğunaki orman alanına olası yangın tehlikesine karşı su dolu 156 bidon koyarak önlem aldı. Bozoğlu, "Yangın arazözleri buraya gelinceye kadar vatandaşlarımız ilk müdahaleyi buradaki bidonları kullanarak yaparlarsa doğayı korumuş oluruz. Bidonlarımıza herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Vatandaşlarımızın araçlarından yollara sigara izmariti atmamalarını istiyorum" dedi.

Karabörtlen Mahallesi Muhtarı Gürkan Bozoğlu, "Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin" sloganıyla kolları sıvadı. Orman yangınlarında alevlere anında müdahalenin önemini göz önünde bulundurarak dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

Muhtar Bozoğlu, çevredeki işletmelerden 20'şer kilogramlık boş bidonları toplayarak içlerini temizleyip, suyla doldurdu. 156 bidon, Ula'nın oksijen deposu bilinen ve sık çam ağaçlarıyla kaplı Çiçekli-Karabörtlen arasındaki 3 kilometrelik karayolu kenarına 50 metre aralıklarla bırakıldı. Sırayla her gün güzergahtaki bidonları kontrol eden Bozoğlu, boşalanları yenileriyle değiştiriyor ya da su takviyesi yapıyor.

Muhtar Bozoğlu, 26 bölgeye 6'şar bidon koyduklarını belirterek, "Allah bunları kimseye kullanmayı nasip etmesin. Amacımız bu güzel doğayı korumak. Yangın arazözleri buraya gelinceye kadar vatandaşlarımız ilk müdahaleyi buradaki bidonları kullanarak yaparlarsa doğayı korumuş oluruz. Bidonlarımıza herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Vatandaşlarımızın araçlarından yollara sigara izmariti atmamalarını istiyorum" dedi.