Üye Girişi
Son dakika haberleri: Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek - Son Dakika

Son dakika haberleri: Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek

16.11.2021 16:55

Son dakika haberi: Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin, "2022 yılı bütçesinde yangın söndürme uçağı alınması ile ilgili 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayırdık.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin, "2022 yılı bütçesinde yangın söndürme uçağı alınması ile ilgili 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayırdık. İnşallah bu yıl bitmeden ihalesi sonuçlanacak, 5 orman yangını söndürme uçağını artık kendi demirbaşımıza geçirecek ve kullanmaya başlayacağız." dedi.

Karacabey, Mardin'de bir otelde düzenlenen Orman Genel Müdürlüğü "2022-2024 Döner Sermaye Bütçesi Hazırlık Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yanmış bütün orman alanlarının istisnasız olarak tekrar ağaçlandırıldığını ve orman haline getirildiğini belirterek, bu yıl da başta yanan sahalar olmak üzere ülkenin orman varlığını artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesiyle 2019 yılından bu yana gerçekleştirdikleri, "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında ağaç ve fidan dikimi yapıldığını anımsatan Karacabey, "2021 yılı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman yangınları açısından maalesef çok zor ve acı bir yıl oldu. Yaklaşık 143 bin hektar orman alanımızı bu yaz orman yangınlarında maalesef kaybettik. Şimdi bu yanan alanları tekrar orman haline getirmek, bir yıl içinde tekrar ağaçlandırmak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Karacabey, yangın bittiği günden itibaren sahada yanan ağaçların temizliği çalışmalarına başlandığını dile getirerek, bir taraftan o sahaların temizliği devam ederken bir taraftan da ağaçlandırmanın sürdüğünü aktardı.

11 Kasım'da Geleceğe Nefes Programı kapsamında ülkenin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde yaklaşık 700 bin vatandaşın katılımıyla toplam 5 milyon 100 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu anlatan Karacabey, bu çalışmaların bir kısmının da özellikle Antalya ve Muğla 'da yanan sahalarda gerçekleştiğini dile getirdi.

Karacabey, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bütün vatandaşların bu programa çok büyük bir teveccüh gösterdiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Orman yangınları ile mücadele

Bütçelerinin sadece çıkan yangının söndürülmesinden ibaret olmadığına dikkati çeken Karacabey, yangınların öncesinde de hem araç, gereç, teçhizat hem de personel olarak hazır olmanın yanı sıra arazide de gereken çalışmaların yapıldığını aktardı.

Karacabey, yangının orman bloklarında hızla ilerlemesini önlemeye yardımcı olacak veya müdahaleyi kolaylaştıracak bir takım altyapı tesisleri ve çalışmaların da gerçekleştirdiğini belirterek, "Şu ana kadar Türkiye genelinde 4 bin 150, orman içerisinde yaptığımız havuzlar ve göletler var. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangınlara daha hassas olan o bölgelerimizde her 5 kilometrede bir olacak şekilde yangın havuzlarını ve göletlerini planlıyoruz. Onlar da bütçemiz içerisinde değerlendirdiğimiz çalışmalar." ifadelerini kullandı.

"2022'de helikopter sayısını 55'e çıkacağız"

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün daha fazla görülmeye başlanması ile Orman Genel Müdürlüğü olarak filo ve ekiplerini daha da güçlendirmek için de çalıştıklarını vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"2022 yılı bütçesinde yangın söndürme uçağı alınması ile ilgili 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayırdık. İnşallah bu yıl bitmeden ihalesi sonuçlanacak, 5 orman yangını söndürme uçağını artık kendi demirbaşımıza geçirecek ve kullanmaya başlayacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. 2021 yılında 9 helikopter ile çalıştık. İnşallah 2022 yılında bu helikopter sayısını da 55'e çıkacağız. Bildiğiniz gibi dünyada orman yangınlarını gözetlemede ve yönetmede İHA'yı kullanan ikinci ülke Türkiye. İlk Amerika kullandı, ikinci olarak biz kullandık. 2019 yılında bunun çalışmalarına başlamıştık. 2021 yılında 4 İHA kullandık, 2022 yılında ise inşallah 8 İHA kullanmayı planlıyoruz şu an için. İnşallah 8 İHA ile ormanlarımızı gözetleyeceğiz."

Üç gün sürecek toplantıya, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve bölgeden il müdürleri katıldı.

Son dakika haberleri: Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek
Son dakika haberleri: Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek
Son dakika haberleri: Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek
Son dakika haberleri: Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek
Son dakika haberleri: Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek

İhlas Haber Ajansı, Orman Yangınları, Karacabey, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti 17:51 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Fatih Terim, 17:43 Fatih Terim, "Kalsın" derse iş bitecek! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirime gitmeye hazır Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son Dakika Haberleri
17:58 Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi
17:50 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:49 Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor
17:36 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı
17:29 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatışma!
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi         
17:58
Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor         
17:49
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı         
17:37
Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı         
17:09
Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:48
TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil         
16:09
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Emekli maaşını alabilmek için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı Emekli maaşını alabilmek için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı         
15:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 18:10:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement