Orman yangınlarına karşı "gönüllü" doping - Son Dakika
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Orman yangınlarına karşı "gönüllü" doping

02.05.2022 10:00

Orman yangınlarına karşı "gönüllü" doping 7 bin orman gönüllüsü, orman yangınlarına karşı mücadele verecek İzmir ve Manisa'da 7 bin orman gönüllüsü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler alarak orman yangınlarıyla mücadele etmeye hazırlanıyor.

Orman yangınlarına karşı "gönüllü" doping

7 bin orman gönüllüsü, orman yangınlarına karşı mücadele verecek

İZMİR - İzmir ve Manisa'da 7 bin orman gönüllüsü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler alarak orman yangınlarıyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Gönüllüler, orman yangını durumunda çağrılarak bölgedeki yangın amirinin emrinde görev alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman gönüllülerinin orman yangını söndürme çalışmalarına katılmasıyla ilgili bir yönetmelik çıkardı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de bu yönerge çerçevesinde İzmir ve Manisa illerinde 7 bin gönüllüye orman yangınlarıyla ilgili eğitim vermeye başladı. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda orman gönüllüleri yangın söndürme organizasyonuna dahil edilecek. Gönüllüler, orman yangını olduğunda çağrılıp bölgedeki yangın amirinin emrinde orman yangınlarına karşı görev alacak. 18 yaşı üstü, adli sicil kaydı olmayan, en az ilkokul mezunu ve sağlık kuruluşundan "Orman yangınlarında çalışabilir" raporu alan kişiler orman gönüllüsü olabilecek. Bu kişiler, orman işletmelerine giderek ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

"Ferdi bir hareket söz konusu olmayacak"

Eğitimler hakkında bilgi veren İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Orman yangınlarına nasıl müdahale edilir, risk nasıl alınmaz, ilk yardım nasıl olur gibi teknik bilgileri gönüllülerimize anlatıyoruz. Onların yangında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. Eğitimlerin ardından orman gönüllüleri, yangın durumunda çağrıldığında bölgedeki yangın amiri arkadaşımızın emrine girecek. Amir ne görev verirse onu yapacaklar. Ferdi bir hareket söz konusu olmayacak. Muğla'daki orman yangınlarında lojistik destek sağlarken bir kardeşimiz şehit oldu. Biz ise gönüllülerin tamamen bir organizasyonun parçası olarak hareket etmesini istiyoruz" dedi.

"Yardımcı olmak istiyorum"

Orman gönüllüsü olmak isteyen 19 Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi personeli de teorik eğitimin ardından yangın tatbikatına katıldı. Tatbikatta başarıyla yangın söndüren Hediye Özkaradeniz, "Yangınlar her zaman olabiliyor. Bu yüzden yangın söndürmeyi öğrenmek istedik. Malzemelerin neler olduğunu, nasıl çalıştığını öğrendik. Yangın durumu olursa hortumu kullanmasını öğrendik. Bir yangın olursa koşturacağız. Alışınca çok zor değilmiş. Bir yangın olduğunda bölgeye gidip yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

Orman yangınlarına karşı gönüllü doping
Orman yangınlarına karşı gönüllü doping
Orman yangınlarına karşı gönüllü doping
Orman yangınlarına karşı gönüllü doping

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Orman Bölge Müdürlüğü, Yangın, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orman yangınlarına karşı 'gönüllü' doping - Son Dakika


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