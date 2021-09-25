Orman yangınlarına "Tulumba" ile elektronik takip - Son Dakika

Orman yangınlarının tespiti ve hızlı müdahale için geliştirilen "Tulumba" isimli elektronik izleme sistemi, yaklaşık 5 kilometrekare alandaki yangını algılayıp 20 kilometre uzaklıktaki merkeze veri iletebiliyor.

Teknopark Ankara yerleşkesinde yazılım, elektronik, savunma sistemleri alanlarında yüksek teknolojik çözümler üreten Deep Control Teknoloji, orman yangınlarıyla mücadele için geliştirdiği "Tulumba" isimli ürünü, Anadolu Ajansı'nın paydaşı olduğu Teknoloji, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te tanıttı.

Deep Control Teknoloji Üretim Müdürü Emre Ekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı (nesnelerin interneti-IoT) tabanlı çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda çok farklı alanlarda faaliyet gösteren müşteriler için ürünler sunduklarını anlatan Ekin, düşük güç harcayan uzun menzilli iletişim sağlayan kablosuz telekomünikasyon ağları ve farklı internet protokolleri kullandıklarını bildirdi.

Son dönemde yaşanan orman yangınlarının kendilerini de duygusal olarak etkilediğini ifade eden Ekin, bunun üzerine "Tulumba" adını verdikleri bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Ormanların korunması ve güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor

Tulumba'yı tamamen açık kaynak olarak oluşturduklarını, isteyen kişilerin kendi elektronik tasarım, gömülü yazılımlarıyla ağa dahil olabileceğini belirten Ekin, şunları kaydetti:

"Tulumba üzerinde bulunan kızılötesi sensörlerle ve gaz sensörleriyle yangını algılıyor. İhtiyaca göre farklı sensörler de konulabilir. Genişletilebilir bir modül olarak oluşturduk. Sensörlerle ortamdaki bilgi ve göstergeleri algılayıp merkeze iletiyor. Yaklaşık 5 kilometrekare alandaki yangını algılayıp 20 kilometre uzaklıktaki merkeze veri iletebiliyor. Bu çözümü dileyen herkesin kullanabilmesi için açık kaynak olarak paylaştık, faydalı olmasını umuyoruz. Sensörler ve elektronik donanım küçük bir kutu içerisinde yer alıyor ve üzerindeki kayışlarla ağacın gövdesine monte ediliyor. Üzerindeki pillerle yaklaşık 5 yıl ömrü var. 5 yıl boyunca belli aralıklara verileri merkeze gönderecek. Sistemin doğal ortam ve canlılar üzerinde olumsuz bir etkisi de yok."

Deep Control, bu sistemle halka açık "Erken Uyarı Sistemi" kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda dileyen herkes cihazı edinip veya kendisi üretip sisteme açık veri gönderebilecek. Böylelikle "kitle kaynak (crowdsourcing)" yöntemiyle ormanların korunması ve güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor.