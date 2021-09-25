Üye Girişi
Orman yangınlarına "Tulumba" ile elektronik takip - Son Dakika

Orman yangınlarına "Tulumba" ile elektronik takip

25.09.2021 13:36

Orman yangınlarının tespiti ve hızlı müdahale için geliştirilen "Tulumba" isimli elektronik izleme sistemi, yaklaşık 5 kilometrekare alandaki yangını algılayıp 20 kilometre uzaklıktaki merkeze veri iletebiliyor.

Orman yangınlarının tespiti ve hızlı müdahale için geliştirilen "Tulumba" isimli elektronik izleme sistemi, yaklaşık 5 kilometrekare alandaki yangını algılayıp 20 kilometre uzaklıktaki merkeze veri iletebiliyor.

Teknopark Ankara yerleşkesinde yazılım, elektronik, savunma sistemleri alanlarında yüksek teknolojik çözümler üreten Deep Control Teknoloji, orman yangınlarıyla mücadele için geliştirdiği "Tulumba" isimli ürünü, Anadolu Ajansı'nın paydaşı olduğu Teknoloji, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te tanıttı.

Deep Control Teknoloji Üretim Müdürü Emre Ekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı (nesnelerin interneti-IoT) tabanlı çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda çok farklı alanlarda faaliyet gösteren müşteriler için ürünler sunduklarını anlatan Ekin, düşük güç harcayan uzun menzilli iletişim sağlayan kablosuz telekomünikasyon ağları ve farklı internet protokolleri kullandıklarını bildirdi.

Son dönemde yaşanan orman yangınlarının kendilerini de duygusal olarak etkilediğini ifade eden Ekin, bunun üzerine "Tulumba" adını verdikleri bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Ormanların korunması ve güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor

Tulumba'yı tamamen açık kaynak olarak oluşturduklarını, isteyen kişilerin kendi elektronik tasarım, gömülü yazılımlarıyla ağa dahil olabileceğini belirten Ekin, şunları kaydetti:

"Tulumba üzerinde bulunan kızılötesi sensörlerle ve gaz sensörleriyle yangını algılıyor. İhtiyaca göre farklı sensörler de konulabilir. Genişletilebilir bir modül olarak oluşturduk. Sensörlerle ortamdaki bilgi ve göstergeleri algılayıp merkeze iletiyor. Yaklaşık 5 kilometrekare alandaki yangını algılayıp 20 kilometre uzaklıktaki merkeze veri iletebiliyor. Bu çözümü dileyen herkesin kullanabilmesi için açık kaynak olarak paylaştık, faydalı olmasını umuyoruz. Sensörler ve elektronik donanım küçük bir kutu içerisinde yer alıyor ve üzerindeki kayışlarla ağacın gövdesine monte ediliyor. Üzerindeki pillerle yaklaşık 5 yıl ömrü var. 5 yıl boyunca belli aralıklara verileri merkeze gönderecek. Sistemin doğal ortam ve canlılar üzerinde olumsuz bir etkisi de yok."

Deep Control, bu sistemle halka açık "Erken Uyarı Sistemi" kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda dileyen herkes cihazı edinip veya kendisi üretip sisteme açık veri gönderebilecek. Böylelikle "kitle kaynak (crowdsourcing)" yöntemiyle ormanların korunması ve güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Orman yangınlarına Tulumba ile elektronik takip
Orman yangınlarına Tulumba ile elektronik takip
Orman yangınlarına Tulumba ile elektronik takip
Orman yangınlarına Tulumba ile elektronik takip

Anadolu Ajansı, Havacılık, Ankara, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangınlarına 'Tulumba' ile elektronik takip - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti 14:36 Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti ABD'li televizyon kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor 14:33 ABD'li televizyon kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar 14:10 Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar
Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş 14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi 13:57 Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 12:37 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı 10:50 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı

Son Dakika Haberleri
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
14:23 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
14:07 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak
14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş
14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü
13:58 Son dakika: Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler
13:57 Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi
13:55 Taliban'ın radarına 21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi girdi! Her yerde onu arıyorlar
13:53 Kavga eden arkadaşlarını "Boğazını sık, kafasına vur" diye tezahürat ederek videoya kaydına aldılar
12:36 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı         
14:41
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak         
14:08
Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü         
14:05
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı         
12:53
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli         
10:47
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 14:45:10. #1.12#
SON DAKİKA: Orman yangınlarına "Tulumba" ile elektronik takip - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement