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Orman yangınlarına "yapay zeka" ile anında tespit - Son Dakika

Orman yangınlarına "yapay zeka" ile anında tespit

05.02.2022 11:05

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kulelerdeki kameralara kurulan yapay zeka sistemiyle orman yangınlarının daha kısa sürede tespit edilerek anında müdahaleye gidileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kulelerdeki kameralara kurulan yapay zeka sistemiyle orman yangınlarının daha kısa sürede tespit edilerek anında müdahaleye gidileceğini bildirdi.

Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Pakdemirli, toplantı sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl aynı anda birden fazla noktada başlayan ve günler süren orman yangınlarını anımsatan Pakdemirli, sonrasında yangını kısa sürede tespit ve müdahale etme konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Yangına haber aldıktan sonra ilk müdahale zamanını 2003'te 40 dakikadan 12 dakikaya indirdiklerini aktaran Pakdemirli, haber alma süresini minimize etmeye yönelik projeye yoğunlaştıklarını ifade etti.

Havanın çok kurak, nemin çok düşük, rüzgarın, sıcaklığın yüksek olduğu zamanların daha sık yaşanacağına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu hava koşullarını yeni normal olarak kabul etmemiz lazım. Yangınlarda bir saniyenin, bir dakikanın çok önemi var. Özellikle haber alana kadar geçen süreyi minimize etmek istiyoruz. Bakanlığımıza ait birçok kameramız, kulelerimiz var. Bunların bazıları insanlı, bazıları insansız. Bir dumanı anında tespit edip, anında bunu bir alarm haline getirip, en yakın ekibe bildirmeyle alakalı bir proje yürüttük. Bunu da birkaç ay içinde Antalya'dan kurmaya başladık. Şu anda tüm Türkiye'de ormana bakan yangın kameralarında yapay zeka sistemini gerçekleştiriyoruz. 2022 sezonu için iyi bir hazırlık olacak. Buradaki ana amaç, haber aldıktan sonra hızlı bir şekilde oraya intikal ediyoruz ama haber alma, tespit etme sürecimizi de mutlaka minimize etmemiz gerekiyor. O yüzden bir yapay zeka çalışması başlattık."

Kuleleri insansızlaştırma hedefi

Yapay zeka sistemiyle dumanlanmanın hızlı şekilde fark edilebildiğini vurgulayan Pakdemirli, sistem sayesinde gözden kaçmaların engelleneceğini ve ilk tespit ile müdahalenin daha kısa sürede olmasının sağlanacağını kaydetti.

Pakdemirli, bir ağacın bile korunması için gerekli tüm yatırımları yaptıklarına değinerek, "2022'nin sonunda tüm kulelerimizi insansızlaştırmayla ilgili bir hedef koyduk, normalde bu hedef 2025'ti. Bunun tabii ki tasarruf tarafı var, biraz yatırım tarafı var. Özellikle yangınların tespiti açısından bize çok faydası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Orman yangınlarına yapay zeka ile anında tespit
Orman yangınlarına yapay zeka ile anında tespit
Orman yangınlarına yapay zeka ile anında tespit

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Bekir Pakdemirli, Yapay Zeka, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangınlarına 'yapay zeka' ile anında tespit - Son Dakika


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