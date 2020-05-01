Orman yangınlarında bu yıl ilk kez İHA'lar kullanılacak - Son Dakika
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Orman yangınlarında bu yıl ilk kez İHA'lar kullanılacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz.

Orman yangınlarında bu yıl ilk kez İHA'lar kullanılacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahilinden İstanbul'a kadar uzanan kıyı bandının orman yangınları için en riskli bölgeler olduğunu bildirdi.

Hazırlıkların bu riske göre yapıldığını belirten Pakdemirli, yangın sezonunda araç, gereç ve personelin büyük bir kısmının bu bölgelerde hazır bekletildiğini, bu yıl ülkede meydana gelebilecek her büyüklükte ve zorluktaki yangına karşı hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede 3 temel strateji belirlediklerini kaydederek, "Bunların birincisi önleme yani yangın çıkmasına mani olacak eğitim ve bilinçlendirme çalışması. Unutmayalım ki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı ve bu oranın inmesi ancak eğitim, bilinçlenme ve dikkatle sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yangınlara ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik"

İkinci stratejilerinin ise erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale olduğunu belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz. Ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinden ormanlarımızı izliyoruz. Yangından anında haberdar oluyor ve 1140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekiplerimizle en kısa sürede yangınlara müdahale ediyoruz. Böylece yangınlara ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik." bilgilerini verdi.

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için büyük bir planlamaya ve titiz çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade ederek, ekipmanın da yangınla mücadelede önemini vurguladı.

Yangınla mücadele kapsamında yaklaşık 8 bin aracın görev yapacağını ve 300 arazözü de bu yıl yenileyeceklerini bildiren Pakdemirli, OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele ekibinin de genişletileceğini kaydetti.

Orman yangınlarında bu yıl 18 bin 545 personelin görev yapacağını belirten Pakdemirli, "Bu arkadaşlarımızla beraber, bu yıl alımı yapılacak yeni elemanlarla ekibimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Belirledikleri 3. stratejinin, yanan alanların tekrar ağaçlandırılması, bir başka deyişle rehabilitasyon çalışmalarından oluştuğunu aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yanan ormanlık alanları ilk ağaçlandırma sezonunda yani aynı yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Anayasa gereği bu alanları başka bir maksatla asla kullandırmıyoruz. Ağaçlandırırken asli türlerin korunmasına da dikkat ediyoruz."

Bekir Pakdemirli, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 01:40 Kaynak: AA


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