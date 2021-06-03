Orman yangınlarında Ege ve Akdeniz için kırmızı alarm - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürlüğü, 'sıcak gelişme' başlıklı uyarısıyla haziran ayı ile başlayan orman yangınları sezonu için tehlike haritası yayımladı. Yangın risk haritasında, özellikle Ege ve Akdeniz'in ciddi yangın riski altında olduğu vurgulandı.

Haziran ayı ile orman yangını sezonu başladı. Hem havaların ısınması hem de salgında normalleşme süreci ile kırsal alanlarda özellikle insan hareketliliğindeki yoğun artışla Türkiye'nin birçok yerinden yangın haberleri gelmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, 1 Haziran'da 7, 2 Haziran'da ise 12 orman yangını çıktı. Mayısın son günlerinde ise sadece Antalya'da 3 gün içinde 22 orman yangını çıkarken, 80 dekar alan küle döndü.