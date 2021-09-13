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Orman yangınlarında evi yanan vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika

Orman yangınlarında evi yanan vatandaşlar bilgilendirildi

13.09.2021 15:55
Orman yangınlarında evi yanan vatandaşlar bilgilendirildi, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında evi, ahırı ve deposu zarar gören vatandaşlar düzenlenen toplantıyla yapılacak olan yeni binalar hakkında bilgilendirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında evi, ahırı ve deposu zarar gören vatandaşlar düzenlenen toplantıyla yapılacak olan yeni binalar hakkında bilgilendirildi.

Milas'ta geçtiğimiz ay meydana gelen ve büyük bir alanda etkili olan orman yangınlarında bir çok vatandaşın evi, ahırı veya depo yanarak ağır hasar gördü. Zarar gören mahalleler arasında yer alan Çökertme Mahallesi'nde Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı İsmail Ceylan, AFAD Muğla İl Müdürü İsmail Özkan'ın katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, katılan herkese teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Böke, toplantıyı düzenleme amaçlarının süreç hakkında bilgi vermek ve mağdur olan vatandaşların varsa sorularını cevaplamak olduğunu söyledi.

Kaymakam Böke'nin ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı İsmail Ceylan ve AFAD Muğla İl Müdürü İsmail Özkan yeni yapılacak olan ev, ahır ve diğer binalar ile ilgili bilgiler aktardı. Toplantıda vatandaşlar da bilgi almak istedikleri konularda sorularını sorarak yetkililerden bilgiler aldı. - MUĞLA

Orman yangınlarında evi yanan vatandaşlar bilgilendirildi
Orman yangınlarında evi yanan vatandaşlar bilgilendirildi
Orman yangınlarında evi yanan vatandaşlar bilgilendirildi
Orman yangınlarında evi yanan vatandaşlar bilgilendirildi

Mustafa Ünver Böke, İsmail Ceylan, İsmail Özkan, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Orman yangınlarında evi yanan vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika


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