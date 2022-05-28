Orman yangınlarında hava gücü 2 kat arttı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 2022 yılı yaz dönemi için orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 20 uçak, 55 su atar helikopter, 8 insansız hava aracı, rezervler ve idari hava araçları ile birlikte hava gücü sayısı 118'e çıktı. Geçen yıl 154 ton su taşıyan hava araçları bu sene 302 ton su taşıyabilecek. Yeni temin edilen bazı uçak ve helikopterler görev bölgelerinde konuşlanırken, tüm hava gücü 1 Temmuz'da yangınlara müdahale için görev yerlerinde hazır olacak.

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen orman yangınlarının ardından hummalı çalışma başlatıldı. Bu kapsamda OGM tarafından çalıştaylar düzenlendi, koordinasyon toplantıları yapıldı, eylem ve ulusal planlar hazırlandı, eğitim çalışmaları sürdürüldü, işbirlikleri yapıldı, önleme ve altyapı tesisleri oluşturuldu. En son ise AFAD ile koordineli olarak merkez Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla'da aynı anda tatbikat düzenledi.

21 BİN PERSONEL KARADAN MÜDAHALEYE HAZIR

2022 yılı yaz dönemi için orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamlayan OGM, bu yıl kara gücünü artırdı. 2022 yılı kara gücü; 21 bin personel, 1350 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracından oluşturuldu. Bunlara ek olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 185 dozer, 12 su tankeri, 25 greyder, 1913 ekskavatör, 299 treyler rezerv gücün de ihtiyaç durumunda devreye gireceği belirtildi.

HAVA GÜCÜ SAYISI 118'E ÇIKTI

OGM, 2022 yılında hava gücünü de büyük oranda geliştirdi. Bu kapsamda 20 uçak, 55 su atar helikopter, 8 insansız hava aracı bu yıl orman yangınlarında görev alacak. Geçen yıl ise 39 helikopter, 3 uçak, 4 insansız hava aracı yangınlarda görev almıştı. Rezerv hava gücü olarak ise Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devreye girecek. Bu kapsamda 25 helikopter, 2 uçak ve 1 insansız hava aracı olası durumlar için hazır bekletilecek, OGM'nin talebi üzerine yangınlarda aktif olarak kullanılacak. Bunun dışında ise 6 idari helikopter ve 1 idari uçak da yangınların takibi için havada olacak. Buna göre bu yıl aktif kullanılacak hava gücü sayısı 118'e çıkmış olacak. Ayrıca yangına ilk müdahale süresi 2019-2020 yıllarında 12 dakika, 2021 yılında 11 dakikayken, 2023 hedefi ise 10 dakika olarak belirlendi.

SU TAŞIMA KAPASİTESİ 302 TONA ULAŞTI

Bu yıl insansız hava aracı sayısının artması da ormanların daha etkin gözetlenmesini sağlayacak. Buna göre; 2020 yılında 234, 2021 yılında ise 732 yangın insansız hava aracı ile tespit edilerek, en kısa sürede müdahale edildi. Hava gücünün artması ile taşınan su kapasitesi de artı. 2002 yılında 84 ton su taşınırken, bu sayı geçen yılki yangınlarda 154 tona ulaştı. Bu yıl ise hava gücü ile 302 ton su taşınarak, yangınlara müdahale edilecek. Yeni temin edilen bazı uçak ve helikopterler görev bölgelerinde konuşlanırken, tüm hava gücü 1 Temmuz'da yangınlara müdahale için görev yerlerinde hazır olacak. (DHA)