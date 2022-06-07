Orman yangınlarında kullanılmak üzere 2 tanker uçak Edremit Körfezi'nde konuşlandırıldı - Son Dakika
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Orman yangınlarında kullanılmak üzere 2 tanker uçak Edremit Körfezi'nde konuşlandırıldı

07.06.2022 12:56
Orman yangınlarında kullanılmak üzere 2 tanker uçak Edremit Körfezi'nde konuşlandırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, muhtemel orman yangınlarında görev yapacak 2 tanker uçak Balıkesir Koca Seyit Havalimanında konuşlandırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, muhtemel orman yangınlarında görev yapacak 2 tanker uçak Balıkesir Koca Seyit Havalimanında konuşlandırıldı.

Amerikan yapımı Air Tractor (Hava traktörü) markalı iki uçağın yanı sıra bir de yangın söndürme helikopteri Kazdağları ve bölgede çıkabilecek orman yangınlarında, 31 Ekim'e kadar görev yapacak.

3 ton 104 kilo su taşıma kapasitesine sahip İspanya'ya kayıtlı uçakların yangın söndürme faaliyetleri dışında kritik dönemlerde bölgede keşif amaçlı uçacağı öğrenildi.

Üç saat havada kalabilen uçaklar, beton pistler dışında gerekli durumlarda toprak pistlerden de operasyon için inip kalkabilecek.

Alçak irtifalarda ve zorlu arazi şartlarında zorlanmadan manevra kabiliyetine sahip uçakların Edremit Körfezi'nde konuşlandırılması sayesinde bölgede çıkabilecek muhtemel orman, arazi ve tarım alanlarındaki yangınlara da zamanında müdahale edilerek büyümeden önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman yangınlarında kullanılmak üzere 2 tanker uçak Edremit Körfezi'nde konuşlandırıldı - Son Dakika

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