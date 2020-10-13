Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu - Son Dakika

Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu

13.10.2020 00:57
Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu, System.String[]

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki yangınla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapan "Ateşin Çocukları" denilen grup hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki yangınla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapan "Ateşin Çocukları" denilen grup hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İskenderun Adliyesi önünde açıklama yapan Lütfi Kaşıkçı, sosyal medya terörünün yangın kadar Hatay halkının yüreğine acı verdiğini belirterek, sosyal medyada estirilmek istenilenin terör olduğunu ifade etti. Kaşıkçı, "Ateşin Çocukları" denilen grubun yaptığı paylaşımların en az yangın kadar insanların canını yaktığını söyledi.

Suç duyurusunda bulunduklarını belirten Kaşıkçı, "Sosyal medyada alçakça, insanları kışkırtacak, daha fazla canını yakacak türden paylaşım yaparak başta Hataylılar olmak üzere Türkiye'nin her yerinde çok büyük bir infial oluşturdu bu sosyal medya hesapları. Bizler de avukatlarımızla sosyal medyada bu paylaşımı yapanların çalışmasını yaparak tek tek birer çıktısını aldık ve bugün de adliyeye gelerek savcılığımıza bu sitelerle ilgili Hatay'ı karalayan, Hatay'daki orman yangınını üstlendiğini ifade edip Hataylılarla dalga geçmeye çalışan tüm sitelerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hatay halkına verilmek istenilen bu zararların hesabını soracağız" dedi.

"Sosyal Medya Kanunu bu yüzden çok önemli"

Geçtiğimiz ay meclise getirilen sosyal medya düzenlemesinin tam da bu noktada önemli olduğunu belirten Kaşıkçı, "Hatay'da suç duyurusunda bulunduğumuz bu olayla ilgili yapılacak işlemler Türkiye'de sosyal medya suçları açısından önemli rol oynayacaktır. Buradan çıkacak kararlar ve işlemler ile bundan sonra hiç kimse sosyal medya hesabından ne çocuk istismarı ne sokak hayvanları ne orman yangınları ile ilgili aksi yönde bir paylaşım yapamayacaktır" şeklinde konuştu.

Bu hesapların bulunup yargı önüne çıkarılmasını isteyen Kaşıkçı'ya, suç duyurusunda Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, partisinin ilçe başkanları ve üyeleri de eşlik etti.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise yaptığı açıklamada, "Yangından daha fazla bu sosyal medya paylaşımları insanların hafızasında derin iz bıraktı bu yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Belenimizi yeniden yeşil hale getireceğiz" dedi. - HATAY

Lütfi Kaşıkçı, Sosyal Medya, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu - Son Dakika

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