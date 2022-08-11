İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele kuzeyden güneye devam ediyor - Son Dakika
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İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele kuzeyden güneye devam ediyor

11.08.2022 19:40
İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele kuzeyden güneye devam ediyor

Orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren İspanya'da, kuzeyde Galisya, ortada Castilla y Leon ve Castilla La Mancha ile güneyde Extremadura bölgelerinde binlerce hektarlık alanda yangınlar devam ediyor.

Orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren İspanya'da, kuzeyde Galisya, ortada Castilla y Leon ve Castilla La Mancha ile güneyde Extremadura bölgelerinde binlerce hektarlık alanda yangınlar devam ediyor.

Yaz başından bu yana yangınlardan en çok zarar gören bölge olan Galisya'da son iki gündür Ourense kenti çevresinde devam eden yangınların şimdiye kadar 2 bin 300 hektarlık alanı kül ettiği belirtildi.

Yerel yönetim yetkilileri, yangını söndürme çalışmalarına havadan 13 helikopter ve 8 uçağın destek verdiğini bildirdi.

Güneybatıdaki Extremadura bölgesinin Caceres ili çevresinde devam eden orman yangınlarından dolayı ise 500'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, 2022 başından bu yana ülkede 37 büyük orman yangını çıkarken 200 bin hektardan fazla alan yandı.

Yangınların sadece tarım sektörüne verdiği zararın yaklaşık 4,7 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Portekiz de orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Diğer yandan yangınlarla mücadele eden diğer bir ülke olan İspanya'nın komşusu Portekiz'de de 6 Ağustos'ta Covilha bölgesinde çıkan yangının büyüyerek devam ettiği duyuruldu.

Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma ekipleri bölgede 1500'den fazla kişinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını, 10 uçağın da destek verdiğini açıkladı.

Yangınlardan dolayı İspanya sınırındaki Salamanca'da bazı yerlerde yollar trafiğe kapandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Galiçya, İspanya, Leon, Güncel, Son Dakika

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