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Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği - Son Dakika

Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği

18.08.2021 12:18
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği, System.String[]

ANADOLU Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı, rock müzik şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde kurulan İzmir7in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı; engelli, şiddet görmüş ve kurtarılmış çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor.

ANADOLU Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı, rock müzik şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde kurulan İzmir7in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı; engelli, şiddet görmüş ve kurtarılmış çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor. Çiftlikte orman yangınlarından kurtarılan ve ciddi yanıkları olan hayvanların medikal bakım ve pansumanları yapılırken, oyuncular Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu da tedavi sürecine destek verdi.

Rize'deki kurban pazarından kaçan, yüzerek Trabzon'un Sürmene ilçesine ulaşan fenomen boğa Ferdinand'ın getirilmesiyle adı duyulan çiftlikte, çok sayıda hayvan tedavi ediliyor. Son olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarından kurtarılan çok sayıda hayvan, çiftlikte tedaviye alındı. Tilkiden tavşana, inekten tavuğa, kümes hayvanlarından kediye kadar yangından kurtarılan ancak vücudunda ciddi yanıklar oluşan hayvanların medikal bakım ve pansuman sürecine ünlü isimler destek oldu. Oyuncular Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu, çiftliğe giderek yangından kurtarılan hayvanları yıkadı, kremlerini sürdü.

'NEREDEYSE DİRİ DİRİ PİŞMİŞLER'Kemalpaşa Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı yöneticisi Sibel Çakır, yangın bölgelerinde ekip olarak çalıştıklarını belirterek, "Yaban hayvanları ve çiftlik hayvanları, orman yangınında en büyük darbeyi aldı. Ormanlarda yanan alanlarda yaşayan hayvanların yüzde 90'ı acı içinde yok olup gittiler. Orman alanlarından yaralı kurtarılan tilki, tavşan, kaplumbağa, kirpiler ve kanatlı hayvanların klinik tedavileri devam ediyor. Kümes hayvanları ve kedi, köpeklerin tedavilerini çiftlikte yapıyoruz. Adana'dan gelen, ciddi yanıkları olan ineklerimiz var. Marmaris bölgesinden gelen, vücutlarında yanıklar olan koyun ve keçilerimiz var. Bu hayvanların tamamının tedavisi devam ediyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Veteriner hekimler eşliğinde yanık tedavileri uygulanıyor ama çok ızdırap ve acı verici bir süreç. Bu hayvanlar neredeyse diri diri pişmişler" dedi.'BU HAYVANLARIN BAŞLARINA NELER GELDİĞİ GÖRÜLMELİ'Hayvanların enfeksiyon süresi geçene kadar gönüllüleri ağırlamadıklarını anlatan Çakır, "Şimdi ise enfeksiyon süresi geçen hayvanlarla gönüllüler ilgileniyor. Bu hayvanların yıkanması ve medikal tedavilerinin günlük yapılması gerekiyor. Bugün de İrem ve Melisa hanımlar bizlerleydi. Onlar da hayvanların bakım ve pansumanlarına destek oldu. Günlük iki gönüllü için bize destek olunması çağrısı yaptık. Bu hayvanlar hepimizin. İnsanlar, bu hayvanların başlarına neler geldiğini görmeliler. Orman yangınları yalnızca ağaçların yanması demek değil, aynı zamanda birçok canlının yok olması demektir. Hayatta kalanların çektiği ızdırap bunun ispatıdır. Bunun görülmesi için gönüllü programlarını çoğalttık" diye konuştu.'SESLERİ ÇIKMIYOR, HİSSEDİYORUZ'Hayvanların tedavilerine destek olduğu sırada gözyaşlarını tutamayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, "Hayvanlar çok kötü durumdalar. Geçen hafta gelmek istedik ama büyük ihtimalle o zaman gelmiş olsaydım hiç dayanamazdım. İlaçlarını hazırladık ve onları yıkadık, kremlerini sürerek tedavilerini yaptık. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sesleri çıkmıyor. Acı çektiklerini hissediyoruz" dedi.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ise, "Çiftlikte hem yangınlardan hem de farklı felaketlerden kurtarılmış birçok hayvan var. Veteriner hekimimiz bize yanık kremlerinin nasıl sürülmesi gerektiği konusunda yardımcı oldu. Bazılarının yaraları çok derin. Ben onları gördükçe gerçekten çok kötü hissediyorum. Görünce durumun ne kadar vahim olduğunu anlıyoruz. Onlar için yararlı bir şey yapabilmek adına buraya geldik. Hepsinin yardıma ihtiyacı var. Hepsi yaralarını sarmaya çalışıyor. Şu an en azından kalben iyi hissediyorum" diye konuştu.


Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği
Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği

Haluk Levent, Engelli, Çiftlik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orman yangınlarında yaralanan hayvanların çiftlikteki tedavisine oyuncu desteği - Son Dakika


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