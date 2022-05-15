Orman yangınlarında zarar gören alanlara 1 milyon 200 bin fidan dikildi - Son Dakika
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Orman yangınlarında zarar gören alanlara 1 milyon 200 bin fidan dikildi

15.05.2022 14:02
Orman yangınlarında zarar gören alanlara 1 milyon 200 bin fidan dikildi

Orman yangınlarında zarar gören alanlara 1 milyon 200 bin fidan dikildi Hatay'ın İskenderun Belen ve Arsuz ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören 669 hektar alana 1 milyon 200 bin fidan dikildi Hatay'ın İskenderun Belen ve Arsuz ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören...

Orman yangınlarında zarar gören alanlara 1 milyon 200 bin fidan dikildi

Hatay'ın İskenderun Belen ve Arsuz ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören 669 hektar alana 1 milyon 200 bin fidan dikildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun Belen ve Arsuz ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören 669 hektar alana 1 milyon 200 bin fidan dikildi

Belende başlayarak 9 Ekim 2020 tarihinde iskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangınlarda zarar gören 669 hektar orman arazisinin ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin uhdesinde devam ediyor. Yangından sonra bir yıllık süreçte 1 milyon 200 bin fidan dikimi yapıldı. Fidan dikiminin yanı sıra bin kilo metre teras alanlarının ve fidanların çapa ile havalandırma çalışmaları devam ediyor. Hatay ve Türkiye genelinde birçok sivil toplum kuruluşunun fidan bağışları ile destek oldukları bölgeye fıstık çamı, kızılçam, badem, servi ve ceviz ağacı fidanları dikimi yapıldı. Yangında en fazla zararı gören Belen ve Arsuz ilçeleri arasında bulunan Güzelyayla ve Nergizlik ormanlık alanlarında toprak havalandırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İskenderun Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu, yangından sonra verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bir yıllık süreçte 669 hektar alanda bir metre kare bile boşluk kalmayacak şekilde yangında zarar gören alanları 1 milyon 200 bin fidanla buluşturulduğuna dikkat çekti. Aksu, şu anda sahada dikilen fidanların bakımlarını yaptıklarını söyledi.

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İskenderun, Hatay, Arsuz, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orman yangınlarında zarar gören alanlara 1 milyon 200 bin fidan dikildi - Son Dakika


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