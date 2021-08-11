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Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi - Son Dakika

Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

11.08.2021 16:43
Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi, System.String[]

Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yangından etkilenenlerin elektrik faturalarının 3 ay ertelendiğini söyledi. Daha öncede yangından etkilenenlerin vergi ve SGK prim borçları ertelenmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris'te yangının olduğu bölgeyi inceledi. Burada açıklama yapan Bakan Dönmez, "Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Yeniköy Termik Santrali'nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı" dedi.

"YARIN İKİNCİ ÜNİTEYİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Bakan Dönmez açıklamasında, "Yeniköy Termik Santrali bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız" dedi.

VERGİ VE PRİM BORÇLARI DA ERTELENMİŞTİ

Orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan edilmişti. Bu kapsamda beyanname verme ve vergi ödeme süreleri 16 Kasım'a kadar ertelenmişti. Ayrıca SGK prim borçları da 4 ay süreyle ertelendi.

Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Yangın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi - Son Dakika Ekonomi


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