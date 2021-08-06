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Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı

06.08.2021 13:32
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı, System.String[]

İZMİRLİLER sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan duman ve bulutlarla güne uyandı.

İZMİRLİLER sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan duman ve bulutlarla güne uyandı. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntüler, halkta kısa süreli paniğe neden olurken, meteoroloji yetkilileri ters hava akımı sonucu devam eden orman yangınlarından kaynaklı duman bulutlarının bu duruma neden olduğunu açıkladı.

Ege ve Akdeniz'de bir süredir devam eden orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı. Dumanlar güneşi kapatırken gün ışığının azaldığı görüldü. Gökyüzü sarımtırak renge dönerken, güneş ise kırmızı renkte görüldü. İzmir'de gökyüzünü duman kapladı. Bulutların önü bulutla kapandı, yanık kokusu yayıldı. Duman ve koku nedeniyle İzmirliler, yangın çıktı zannedip, kısa süreli panik yaşadı. Twitter'da 'İzmir' etiketi kısa sürede ilk sıraya oturdu. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Yunanistan ve güney illerinde devam eden orman yangınlarının dumanlarının bölgeye taşındığı öğrenildi. Kent genelinde hakim olan yanık kokusunun ise aynı durumdan kaynaklandığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, ilk saatlerden itibaren rüzgarların batı ve güneyli yönlere dönmesi ile ülkemizde ve Avrupa'da hafta boyunca ortaya çıkan orman yangınlarının oluşturduğu duman ve partikül madde kirleticiler ile Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de etkili olmaktadır. Bu durum havada dumanlı ve puslu bir görüşe ve atmosferin optik parlaklığında düşüşe neden olmaktadır. Söz konusunu meteorolojik durum bölgemizde bugün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecektir."


Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı

Meteoroloji, Akdeniz, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gökyüzünü kapladı - Son Dakika


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