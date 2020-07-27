Orman yangınlarının en büyük nedeni insanlar - Son Dakika

Denizli'de 2020 yılının ilk 7 ayında meydana gelen 6 orman yangınında 10 hektar alan yandı. Orman yangınlarının azlığı bakımından geçen yıl 3'üncü sırada yer alan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara müdahale süresi bakımından ise 9 dakikalık süre ile 2'nci sırada yer alıyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Müdahale Şube Müdürü Mehmet Ali İncel, "Ormanda çıkan yangınların yüzde 97'si insan faktöründen kaynaklanmaktadır" dedi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ve insanlar tarafından her yıl yurt genelinde onlarca orman yangını meydana geliyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Müdahale Şube Müdürü Mehmet Ali İncel, meydana gelen orman yangınlarının yüzde 97'sinin insan faktörüyle olduğunu belirtti. 2019 yılı içinde 24 ayrı orman yangının meydana geldiğini belirten İncel, bu kapsamda 13 hektar alanın yandığını söyledi. ayrıca orman yangınlarının azlığı baz alındığında ise Türkiye genelinde Denizli bölgesi 3'cü sırada yer aldığı öğrenildi. 2020 yılının ilk 7 ayında ise bölgede 6 yangının meydana geldiği söyleyen İncel, 10 hektar alanın zarar gördüğü dile getirdi. Orman yangınlarına geniş çaplı ekiple mücadele ettiğini belirten Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Müdahale Şube Müdürü İncel, "Yangınlara müdahale etmek için 45 arazözümüz var. Bunun yanında 6 ve 8 ton kapasiteli 15 adet su tankeri ve 26 adet ilk müdahale aracımız var. Geçen seneye göre kıyasladığımız zaman Türkiye genelinde yangının azlığı bakımından Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 3'üncü sırada yer alıyor" dedi.

"Yangınlara kısa sürede müdahale etmek çok önemli"

Orman yangınlarına kısa sürede mücadele edilmesinin öneminden bahseden İncel, "Yangınlara kısa sürede müdahale etmek çok önemli. Geçen yıl orman yangınlarına müdahale etme süremiz yaklaşık 9 dakika civarıydı. Türkiye ortalaması 15 dakika olmasına rağmen çok daha düşüktür. Bu kapsamda Türkiye genelinde 2'nci sırada yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor"

Orman yangınlarının yüzde 97'sinin insan faktörü ile meydana geldiğini söyleyen İncel, "Orman yangınlarına özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tarla temizliğinde çok ama çok dikkat edilmeli, anızların yakılmaması gerektiğini söylemeliyiz. Yangınların çıkış sebeplerinin yüzde 97'sinin insan faktörü olduğunu dediğimize göre, vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Piknik ateşlerinin mutlaka ve mutlaka çok iyi söndürülmesi lazım" diye konuştu.

Öte yandan, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 40 kule üzerinden ormanlık alanlar 24 saat kontrol edilirken arazöz ve ilk müdahale araçları da farklı bölgelerde meydana gelebilecek yangınlara müdahale etmek amacıyla hazır bekliyor. - DENİZLİ