Son Dakika Haberleri: Orman yangınlarıyla mücadele eden Lübnan Türkiye'den yardım istedi
Son Dakika Dünya Orman yangınlarıyla mücadele eden Lübnan Türkiye'den yardım istedi

Orman yangınlarıyla mücadele eden Lübnan Türkiye'den yardım istedi

43 dakika önce

Lübnan yönetimi, ülkenin çeşitli bölgelerinde gece başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için Türkiye ve komşu ülkelerden yardım talep etti.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Lübnan Türkiye'den yardım istedi, System.String[]

Lübnan yönetimi, ülkenin çeşitli bölgelerinde pazartesi günü başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için Türkiye ve komşu ülkelerden yardım talep etti.


Sivil Savunma Genel Müdürü Raymun Hattar, ülkenin kuzeyindeki farklı bölgelerindeki 103 noktada yangın çıktığını belirtti. Hattar, yangınları söndürme çalışmalarına 200'e yakın sivil savunma ekibinin katıldığını aktardı.

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Türkiye, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:42 
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