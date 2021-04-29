ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA - Son Dakika

İZMİR'de, ağaca ve ormana duyarlı kişilerden oluşan bir grup, verilen eğitimle orman yangınlarına müdahalede neler yapılması gerektiğini uygulamalı öğrenip, sertifikalarını aldı.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'nce ağaca ve ormana duyarlı kişilerden oluşan bir gruba eğitim programı düzenledi. Kemalpaşa ilçesi Karabel Orman İşletme Şefliği görevlilerince Yukarı Kızılca köyü sakinlerinden oluşan 15 kişiye, ilk olarak teorik eğitim verildi ardından olası orman yangınlarına karşı müdahalede neler yapılması gerektiği uygulamalı gösterildi. Başarılı geçen eğitimin ardından gruba, 'Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri' sertifikası verildi.

Yukarı Kızılca köyünün muhtarı ve aynı zamanda gönüllü yangın ekibinin başı Mehmet Çoban, erken ve hızla müdahale edilemeyen yangınların, köylülerini de tehdit edeceğini belirtip, Orman bize oksijen verir, hayat verir; yaşam kaynağımızdır. Ormanı korumak, vatanı korumaktır dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi de köylerine davet eden muhtar Çoban, sadece orman yangınları konusunda değil ormana kötü niyetli kişilerden gelebilecek her türlü olumsuz davranışa da izin vermediklerini, sıkı takipte olduklarını ve gördükleri şüpheli durumu jandarma ile Karabel Orman İşletme Şefliği'ne bildirdiklerini dile getirdi.

İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Burak Akkurt ise İzmirlilerin eskiden beri ağaca ve ormana çok duyarlı olduklarını, sürekli kendilerine orman yangınlarında ön saflarda görev almak istedikleri yönünde talepler geldiğini söyledi.