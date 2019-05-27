Bilecik
Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Orman yangınlarıyla mücadele" komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Şentürk
, 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda, Bilecik'in yüzde 57'sinin ormanlarla kaplı bir alana sahip olduğunu anımsatarak, orman yangınları açısından hassas bölgelerin bulunduğunu ve önleyici hizmetlerin sunulması gerektiğinin altını çizdi. Önemli olanın bu zenginliğin kaybedilmemesi için orman yangınlarına karşı hassas olmaları gerektiğini vurgulayan Vali Şentürk, "Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız. Orman yangınlarının çoğunluğu insan kaynaklı yangınlar. Bunun başında anız yangınları geliyor. Organize şekilde çalışılması halinde anız yangınlarını önlemiş oluruz. Anızla mücadelede başarılı olursak yangınla mücadelede başarılı oluruz. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teşkilatımız hem de diğer kurumlarımızın hassas olması lazım. İnşallah yangınsız bir sezon geçiririz. Gelecek nesillere daha güzel bir şekilde bu ülkeyi bu toprakları bırakırız. Sağlıklı yaşamın başında, temiz ve yeşil bir doğa bulunmaktadır. Yaşadığımız çevreyi korumak, bozulmadan geleceğe aktarmak, çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakmanın temel şartıdır. Bundan dolayı ormanlara gerekli önemin verilmesi hayati önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi. Bursa
Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın
da orman yangınları ile mücadele kapsamında bölge müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili sunum yaptı.
Orman yangınları ile mücadele kapsamında alınması gereken müşterek tedbirler ile görev ve sorumlulukların karara bağlanmasıyla ilgili toplantıya, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile komisyonda yer alan daire müdürleri katıldı. - BİLECİK