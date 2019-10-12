Son Dakika Haberleri: Orman yangınlarıyla mücadeleye çalışma saati kriteri
Son Dakika Ekonomi Orman yangınlarıyla mücadeleye çalışma saati kriteri

Orman yangınlarıyla mücadeleye çalışma saati kriteri

1 saat önce

Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacak.

Orman yangınlarıyla mücadeleye çalışma saati kriteri, System.String[]

Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:01 
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