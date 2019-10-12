Orman yangınlarıyla mücadeleye çalışma saati kriteri
1 saat önce
Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacak.
Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:01
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