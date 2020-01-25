Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ürettiği 3 helikopterin gelecek yıl sonuna doğru Bakanlık envanterine katılacağını belirterek, "Gece görüşlü helikopterler yangınlarda yönetim helikopteri olarak kullanılacak." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, yangın söndürme filosunun genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yangın söndürme uçakları konusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının planlamasını yaptığı bir ihale bulunduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu ihaleye yakın zamanda çıkılacak. Burada öne çıkan en önemli ülkelerden biri Rusya. Aslında amfibik uçak üreten ve bizim istediğimiz teknik şartnameye uygun ülkelere açık bir ihale olacak." diye konuştu.

Pakdemirli, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Rus uçaklarını denediklerini ve bunların Türkiye koşullarına uygun olduğunu gördüklerini söyledi.

Türkiye'de yangın söndürme uçaklarına yönelik sürdürülen çalışmalara dikkati çeken Pakdemirli, "Türkiye'nin ürettiği 3 helikopter gelecek yıl sonuna doğru Bakanlık envanterine katılacak. Gece görüşlü helikopterler yangınlarda yönetim helikopteri olarak kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'nin yangınla mücadele konusunda çok gelişmiş bir ülke olduğunu vurgulayarak, ABD ve Avustralya'nın buralarda çıkan yangınlarla baş edemediğini dile getirdi.

Yangınlara müdahalede İHA kullanıldı

Orman teşkilatının disiplinli bir şekilde çalıştığını belirten Pakdemirli, yangınlarla mücadelede hayatını hiçe sayan görevliler bulunduğunu bildirdi.

Pakdemirli, yangınlarda bir ağacın bile yanmaması için mücadele yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi sürdürürken uçak, helikopter ve diğer yeni teknolojileri kullanıyor olmamız lazım. Geçen sene yangınlarda ilk defa insansız hava aracı (İHA) kullandık. Özellikle geceleri koordinasyonumuzun azaldığı saatlerde, İHA'ların uçuşlarından yangınların nerelerde çıktığına bakarak, termal sıcaklıklarını dikkate alarak nerelere müdahale etmemiz gerektiğini gördük. Termal kameralı drone'ları birkaç yangında deneme imkanımız oldu. Şimdiki yönetim helikopterlerimiz gece uçuşu yapmadığı için bu ihtiyacı drone'larla ikame ederiz diye düşünüyorum. Bu sene hem denemelerimize hem de bu yeni teknolojilerimizi almaya devam ediyor olacağız."