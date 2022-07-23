ORMAN YASAKLARI SONRASI OTOYOL MANZARALI MANGAL KEYFİ - Son Dakika
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ORMAN YASAKLARI SONRASI OTOYOL MANZARALI MANGAL KEYFİ

23.07.2022 19:22
ORMAN YASAKLARI SONRASI OTOYOL MANZARALI MANGAL KEYFİ

İSTANBUL'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından çok sayıda kişi, mangal için otoyol kenarlarındaki yeşil alanları tercih etmeye başladı.

İSTANBUL'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından çok sayıda kişi, mangal için otoyol kenarlarındaki yeşil alanları tercih etmeye başladı. Araçlarını yol kenarlarına bırakanlar ailece oturdukları otoyol kenarlarında mangal yaptı.

İstanbul Valiliği 5 Temmuz- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ormanlarda ateş yakılmasını yasaklamıştı. Yasağın ardından mangal yakmak isteyenler otoyol kenarlarındaki yeşil alanlara gitmeye başladı. Birçok aile otomobillerini otoyol kenarlarına park ederek, yeşil alanda mangal yaptı. Bayrampaşa'da yol kenarında mangal yapan Bayram Durak "Her yer yasak. Belgrad Ormanı yasak. Tek yasak olmayan yerler bilinmedik yerler. Buralara kendimizi atıyoruz. Gideceğimiz yer yok. Her yer kalabalık, sahillerde yasak olduğu için buraya geldik" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Mangal yapanlardan detay

-Vatandaşlardan detay

-Genel ve Detaylar


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORMAN YASAKLARI SONRASI OTOYOL MANZARALI MANGAL KEYFİ - Son Dakika

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