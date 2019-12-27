Orman yolları gerçekleşmesinde 2019 programı aşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman yolları gerçekleşmesinde 2019 programı aşıldı - Son Dakika

Orman yolları gerçekleşmesinde 2019 programı aşıldı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı orman yolları yatırım programının üzerine çıkarak 304 kilometre gerçekleşme sağladı.

Orman yolları gerçekleşmesinde 2019 programı aşıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı orman yolları yatırım programının üzerine çıkarak 304 kilometre gerçekleşme sağladı.


Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılı 950 bin metreküp üretim programının gerçekleştirilmesinde ve orman yangınlarına müdahale açısından son derece önemli olan orman yolları yatırım faaliyetlerinde, programların üzerinde bir gerçekleşme sağlandığı bildirildi.


2019 yılı yatırım programında bulunan orman yollarının etüt-aplikasyon ve yaklaşık maliyetlerin zamanında hazırlanarak ihaleler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Haziran ayı itibariyle programlar gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan ek bütçeden de alınan orman yolları programları zamanında ihale edilerek 2019 yılı itibariyle yeni yol, büyük onarım, üst yapı, sanat yapısı, yangın emniyet yolu ve traktör yolu olmak üzere toplamda 304 kilometre gerçekleşme sağlandı" denildi.


Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilir orman yönetiminin ve orman yangınlarıyla mücadelede orman yolları faaliyetlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen personele teşekkür etti. Akduman, 2020 yılı yatırımlarının da aynı özverili çalışmalarla gerçekleşmesini beklediğini kaydederek, personele başarılar diledi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek
Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB görüntülendi Otomobilini park ederken yüksekten düşen sürücü yaralandı İstanbul'da park halindeki TIR çalındı

Son Dakika Haberleri
23:31 Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 (DRONE) - Son Dakika
23:30 SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
23:30 Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-1 - Son Dakika
23:30 Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı - Son Dakika
23:30 "Hakemlerin birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm" - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:33:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman yolları gerçekleşmesinde 2019 programı aşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]