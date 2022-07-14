Orman yolu yapımı sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu şirket sahibinin 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dere Kışla mevkisinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi.

İNFİLAK ETTİ

Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Y.S (13) ile akrabası S.S. yaralandı.

ŞİRKET SAHİBİNİN OĞLU ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Y.S hayatını kaybetti, S.S.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.