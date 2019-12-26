Ormana baraka kurup sahte içki imal eden kişi yakalandı - Son Dakika
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Ormana baraka kurup sahte içki imal eden kişi yakalandı

6 saat önce

Bartın'da ormanlık alanda kurduğu barakada sahte içki imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Ormana baraka kurup sahte içki imal eden kişi yakalandı, System.String[]

Bartın'da ormanlık alanda kurduğu barakada sahte içki imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürgenpınarı köyünde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, ormanlık alanda kurulan barakaya düzenlediği baskında 19 litrelik 48 damacana ve 5 litrelik 2 şişe olmak üzere toplam 922 litre sahte şarapla bu alkollerin yapımında kullanılan çeşitli düzenekler tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.A'nın (60), yılbaşında piyasaya sürmek üzere kaçak içki yaptığı belirlendi.

K.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:08 Kaynak: AA
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